Saltillo y Ramos Arizpe preparan estrategia de movilidad

En la reunión participaron además el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina

Los gobiernos de Saltillo y Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, comenzaron a definir una estrategia conjunta para mejorar la movilidad en la zona metropolitana, con proyectos que buscan reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad entre ambos municipios.

Analizan proyectos para mejorar la movilidad metropolitana

Durante una reunión de trabajo, los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino, junto con el subsecretario de Transporte y Movilidad de Coahuila, Fernando Gutiérrez Pérez, revisaron las principales acciones que podrían implementarse para atender el crecimiento urbano y la alta movilidad que existe diariamente entre las dos ciudades.

Entre los proyectos analizados destacan la integración de rutas alimentadoras, el fortalecimiento de las rutas troncales gratuitas que actualmente operan en Saltillo y Ramos Arizpe, así como el impacto que tendrá el tren de pasajeros proyectado para esta región del estado.

Buscan reducir tiempos de traslado entre ambos municipios

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que el objetivo es que los ciudadanos reduzcan el tiempo que pasan en el tráfico y mejoren sus traslados cotidianos.

“Queremos que la población pase menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que el crecimiento económico de ambos municipios obliga a trabajar de manera coordinada para atender los retos de movilidad.

“Estamos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos municipios en materia de movilidad”, afirmó.

Evalúan rutas gratuitas y nuevos proyectos de transporte

Durante el encuentro también se evaluó el funcionamiento de programas como “Aquí Vamos Gratis”, en Saltillo, y la Ruta Estudiantil, en Ramos Arizpe, además de analizar nuevos proyectos que permitan fortalecer el transporte público en la región sureste de Coahuila.

En la reunión participaron además el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, y el director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, quienes darán seguimiento a las propuestas planteadas para consolidar una estrategia metropolitana de movilidad.