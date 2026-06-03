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Coahuila

Se daña material electoral en siniestro en Saltillo

Las autoridades señalaron que el fuego provocó pérdidas totales en el material almacenado en el inmueble, por lo que fue necesario desecharlo

  • 03
  • Junio
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral informaron, mediante un comunicado conjunto, que parte del material destinado para la jornada electoral del próximo 7 de junio resultó destruido a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de Saltillo.

De acuerdo con la información oficial, el domicilio pertenece a una presidenta de casilla que ya había recibido los insumos necesarios para la instalación de la mesa receptora de votos.

Las autoridades señalaron que el fuego provocó pérdidas totales en el material almacenado en el inmueble, por lo que fue necesario desecharlo al quedar inutilizable para el proceso electoral.

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Tras conocerse el incidente, personal electoral inició los procedimientos correspondientes para garantizar que la casilla cuente con todos los elementos requeridos el día de la elección.

Tanto el IEC como el INE precisaron que existe una reserva suficiente de documentación y material electoral para sustituir lo que se perdió en el siniestro.

Asimismo, aseguraron que esta situación no representa un riesgo para el desarrollo de la jornada electoral ni afectará la instalación y operación de la casilla involucrada.


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