Colapso de drenaje provoca afectaciones en Ramos Arizpe

El gerente de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que las labores forman parte de la atención a reportes ciudadanos y que se dio prioridad a este punto

El colapso de una línea de drenaje sanitario por el desgaste de una tubería con varios años de servicio provocó afectaciones en viviendas de la colonia Sindicalismo, por lo que la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) inició trabajos para reemplazar la infraestructura dañada.

La intervención se realiza en el cruce de las calles Sindicalismo y avenida del Trabajo, donde personal del organismo sustituyó la tubería de concreto que dejó de conducir adecuadamente las aguas residuales, situación que generó reportes de los habitantes del sector.

EMAS reemplaza la línea sanitaria dañada

Los trabajos incluyen la apertura de la vialidad, el retiro de material contaminado, la limpieza del área, la extracción de la tubería colapsada y la instalación de una nueva línea sanitaria para restablecer el funcionamiento del sistema de drenaje.

El gerente de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que las labores forman parte de la atención a reportes ciudadanos y que se dio prioridad a este punto debido al riesgo que representaba para la salud y el patrimonio de las familias afectadas.

Obras tendrán una duración de hasta cinco días

Las obras tendrán una duración estimada de cuatro a cinco días, periodo durante el cual se mantendrá un operativo para agilizar los trabajos y reducir las afectaciones a vecinos y automovilistas.

El funcionario recordó que recientemente también fue sustituida otra línea de drenaje sanitario en la calle Artículo 123, como parte del programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica que busca atender tuberías que han concluido su vida útil y presentan fallas en distintos sectores del municipio.