Espino Guzmán asumió la jefatura de la Región Norte de la Policía Estatal, tras desempeñarse como director de la Policía Preventiva de Saltillo.

Inicio / Coahuila / Se recupera en su domicilio el comandante Jordan Espino Guzmán

El comandante regional de la Policía Estatal en la Región Norte de Coahuila, Jordan Espino Guzmán, se recupera en su domicilio luego de sufrir una recaída en su estado de salud tras haber recibido atención médica en un hospital privado de Monterrey.

De acuerdo con versiones no oficiales, el también conocido como “comandante Oso” permanece consciente y presenta amplias posibilidades de recuperación, por lo que actualmente continúa bajo cuidados médicos desde su hogar.

Trayectoria en la Policía Estatal de Coahuila

Espino Guzmán asumió la jefatura de la Región Norte de la Policía Estatal en septiembre del año pasado, tras desempeñarse como director de la Policía Preventiva de Saltillo.

Su nombramiento se dio luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado relevara de sus funciones al comandante Jorge Barajas, conocido como “El Hommer”, designando a Jordan Espino Guzmán como responsable de la estrategia de seguridad en la zona norte de Coahuila.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un informe oficial sobre el estado de salud del mando policial.