Cerrar X
c3501d4e_968f_40f6_9312_1064b0c776fe_1186ce1bf4
Coahuila

Supervisan centro infantil por posibles riesgos en instalaciones

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado realizó una inspección en el centro recreativo 'Happy Up', ubicado en Saltillo

  • 30
  • Septiembre
    2025

Tras reportes ciudadanos que alertaban sobre condiciones potencialmente peligrosas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado realizó una inspección en el centro recreativo “Happy Up”, ubicado en Saltillo.

La revisión fue encabezada por el subsecretario Ramiro Durán García, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables a este tipo de establecimientos.

Durante la evaluación, se verificó que el local cuenta con los permisos y documentos necesarios, incluyendo seguro de responsabilidad civil, dictámenes técnicos y personal capacitado para emergencias.

d3166679-4357-45d9-a682-6ad7c4bdfd85.jfif

No obstante, se identificaron áreas que requerirán análisis adicionales, como el resbaladero con llanta, que será sometido a un peritaje para determinar si su inclinación representa riesgo, y la alberca de espuma con trampolín, cuya seguridad estructural será evaluada por especialistas.

Como medida preventiva, Protección Civil emitirá una serie de recomendaciones técnicas para mejorar las condiciones de seguridad en los juegos y proteger la integridad de los menores.

La dependencia también exhortó a otros negocios similares a revisar sus instalaciones y cumplir estrictamente con los protocolos establecidos por la ley.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sre_dallas_ee2de42b6a
Suman siete migrantes mexicanos muertos bajo la custodia del ICE
Feliz_Arratia_19f532d1ab
Presume Arratia baja del 75% de delitos de alto impacto en Juárez
Whats_App_Image_2025_09_30_at_7_24_53_PM_3b16de8949
Destaca Adrián de la Garza logros en seguridad y movilidad
publicidad

Últimas Noticias

9b4f5858_912b_48ca_957a_51bc3dd3d31e_2cd458719d
El chef José Andrés impulsa el proyecto: Recetas para el alma
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
sre_dallas_ee2de42b6a
Suman siete migrantes mexicanos muertos bajo la custodia del ICE
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×