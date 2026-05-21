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Coahuila

Supervisan afectaciones por lluvias en Ramos Arizpe

Las autoridades municipales indicaron que brigadas de Protección Civil y Seguridad Pública mantuvieron recorridos permanentes durante la madrugada

  • 21
  • Mayo
    2026

Las lluvias registradas durante la madrugada de este jueves dejaron únicamente afectaciones menores en Ramos Arizpe, principalmente por caída de árboles y encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino tras realizar recorridos de supervisión en zonas afectadas.

Autoridades realizaron recorridos en zonas afectadas

El edil recorrió áreas del sector poniente y el camino a Real del Valle acompañado por personal de Protección Civil, EMAS, Obras Públicas, Embellecimiento Urbano y Limpieza, donde se verificaron labores de retiro de árboles, desazolve y mantenimiento preventivo.

De acuerdo con el reporte municipal, las incidencias más frecuentes estuvieron relacionadas con árboles derribados por los fuertes vientos y acumulación de agua en vialidades, aunque no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

“Tenemos algunos árboles caídos en diferentes sectores de la ciudad que se estuvieron atendiendo oportunamente para mantener seguras las vialidades y la movilidad de la población”, señaló el alcalde.

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Mantienen vigilancia y limpieza preventiva

Las autoridades municipales indicaron que brigadas de Protección Civil y Seguridad Pública mantuvieron recorridos permanentes durante la madrugada y mañana para descartar riesgos y atender reportes ciudadanos.

Entre las acciones realizadas, también se llevaron a cabo trabajos de limpieza y supervisión en canales pluviales y puntos donde históricamente se presentan problemas de acumulación de agua durante precipitaciones intensas.

Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre dependencias municipales y la participación ciudadana en la limpieza de calles y espacios públicos ha permitido disminuir afectaciones durante esta temporada de lluvias.

El municipio informó además que mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para atender cualquier eventualidad relacionada con cortes de energía o infraestructura dañada por las condiciones climatológicas.

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