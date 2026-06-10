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Coahuila

Suplente de Antonio Flores asume curul; destaca respeto a la ley

Rodríguez agregó que su llegada al Congreso tiene como objetivo garantizar la representación ciudadana y el adecuado funcionamiento de los trabajos legislativos

  • 10
  • Junio
    2026

Luego de que el Congreso del Estado determinó la suspensión temporal del diputado local Antonio Flores Guerra, su suplente, Fernando Rodríguez, asumió funciones legislativas y expresó públicamente su satisfacción por integrarse a la Sexagésima Tercera Legislatura de Coahuila.

A través de redes sociales, Rodríguez compartió un mensaje en el que manifestó sentirse orgulloso de asumir la responsabilidad como legislador. La publicación fue acompañada de una fotografía en la que aparece ocupando la curul que hasta hace unos días correspondía a Flores Guerra.

"Hoy 9 de junio asumí la responsabilidad de ocupar una curul que no puede permanecer abandonada. Lo hago con respeto a la ley, a las instituciones y, sobre todo, a los ciudadanos que merecen representantes presentes y comprometidos con su trabajo", expresó.

En su mensaje, el legislador suplente también señaló que en un Estado de derecho todas las personas deben responder por sus actos y cumplir con las disposiciones legales.

"En un Estado de derecho, nadie debe victimizarse por las consecuencias de sus propios actos. La ley es igual para todos y quien la incumple debe asumir las consecuencias que de ella deriven", indicó.

Rodríguez agregó que su llegada al Congreso tiene como objetivo garantizar la representación ciudadana y el adecuado funcionamiento de los trabajos legislativos.

"Llego al Congreso de Coahuila no a ocupar un espacio, sino a legitimar una representación que debe ejercerse con responsabilidad, trabajo y resultados. Una curul pertenece a la gente, no a los intereses personales ni a los proyectos políticos individuales", afirmó.

Cabe recordar que Fernando Rodríguez ocupará la diputación de manera temporal durante los próximos tres meses, periodo establecido por el Congreso tras la suspensión de Antonio Flores Guerra.


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