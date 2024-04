Toma MC 'protesta' a Rosaura Guerra, pero sin PRI ni PAN

Para hacer cumplimiento a una sentencia del Tribunal Estatal Electoral, la bancada de Movimiento Ciudadano hizo la “toma de protesta” de Rosaura Guerra como diputada del Congreso de Nuevo León.

Con ello, MC se volvería la bancada más numerosa al alcanzar 15 diputados, y tomaría posesión de la administración del Poder Legislativo y la presidencia de la Cocri (Comisión de Coordinación y Régimen Interno).

Sin embargo, al ocurrir sin la presencia de las demás bancadas, esta acción fue desconocida por los demás grupos legislativos.

Aunque la sesión ya se estaba por cerrar, cuando la diputada emecista Tabita Ortiz alzó la voz para tomar asistencia y leer la sentencia que establece que debido al incumplimiento por parte del presidente del Poder Legislativo, cualquiera de las dos diputaciones vicepresidentes podía hacer la toma de protesta. En su calidad de integrante de la Mesa Directiva, ella comenzó con la lectura del documento; no obstante, fue interrumpida por gritos de diputados del PRI y del PAN.

“Ahora sí vienen, bravo, vino a una sesión”, se escuchó decir a Lorena de la Garza, del PRI.

Según el acuerdo del Tribunal que circuló la bancada de Movimiento Ciudadano, dentro de los efectos se estableció que, aunque no hubiera quorum legal, esta protesta se podía llevar a cabo; sin embargo, dentro de lo acordado, esta parte de no solicitar los 22 diputados no era mencionada.

“Afortunadamente, se cumple esta sentencia porque el mismo tribunal dio una lectura muy clara de lo que estaba sucediendo, esta manera tramposa que tienen el PRI y el PAN de no acatar la sentencia faculta a otras dos personas que son las vicepresidencias para que se haga el cumplimiento.

“Así que ya no les queda de otra más que asumir las consecuencias de sus propios actos y que Movimiento Ciudadano tiene 15 diputados para sesionar y trabajar en el pleno”, puntualizó la emecista Sandra Pámanes.

Por otra parte, el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, desconoció lo que había pasado en el Pleno, ya que cuando sucedió la “toma de protesta” de Rosaura Guerra, la sesión ya estaba cerrada.

“¿Qué pasó hoy? Se cerró la sesión, yo me salí cuando se cerró, vi que luego entraron los compañeros, como que sí vienen cuando les interesa o vienen para subir cosas a sus redes sociales, pero no, cerraron la sesión, los vi entrar y les dije que vinieran a sesionar, creí que eran unos hologramas.

“Mañana aquí estaremos porque tiene que haber una sesión y quienes no estén habrá medidas de apremio”, subrayó el diputado panista.

Para hoy, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso circuló un oficio en donde solicitó a todas las bancadas estar presentes en la sesión para poder cumplir con esta sentencia de la toma de protesta oficial de Rosaura Guerra y en dado caso de no acudir serán sancionados.

...Y PAN RESPONDE: PIDE A INSTITUTO ELECTORAL LLAMAR A SUPLENTES DE EMECISTAS FALTISTAS

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, presentó un exhorto para que la Mesa Directiva del Congreso del estado solicite al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) que llame a los suplentes de los diputados que tienen 45 o más inasistencias.

Dentro del documento que el diputado entregó en la Oficialía de Partes, señaló que en el artículo 16 del reglamento para el gobierno interior del Congreso se especifica que cuando un diputado incurra en una falta absoluta, se deberá llamar a su suplente.

“Hay cuatro diputados que no han entrado (a ninguna sesión), no conocen una curul, no saben tomar asistencia, no saben votar, no saben.

“Es por ello por lo que ya dejé este oficio para que le solicite al Instituto Electoral que llame a los suplentes de aquellos diputados que tengan más de 45 días de no asistir, que vengan los suplentes, si ellos no quieren trabajar que vengan los suplentes”, dijo de la Fuente.

Los diputados que no han entrado a ninguna sesión desde que se les tomó protesta, ya que eran suplentes, son José Alfredo Pérez Bernal, Perfecto Reyes, José Juan Tovar y Raymundo Treviño, todos de Movimiento Ciudadano.

