El alcalde Tomás Gutiérrez dijo que este tipo de intervenciones buscan evitar problemas mayores en la red de drenaje y garantizar la continuidad del servicio

Inicio / Coahuila / Sustituyen drenaje con medio siglo de antigüedad en Ramos Arizpe

Un tramo de drenaje sanitario que operó durante más de medio siglo en el cruce de las calles Francisco Coss y Morelos fue sustituido por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), como parte de las acciones para modernizar la infraestructura subterránea y prevenir fallas en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

La obra se realizó luego de reportes ciudadanos sobre las condiciones de la red sanitaria en este sector del primer cuadro, donde la antigüedad de las tuberías representaba un riesgo para el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

De acuerdo con el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, los trabajos incluyeron la demolición del pavimento, excavaciones, retiro de la tubería deteriorada, instalación de un nuevo sistema de drenaje sanitario, reconstrucción de descargas domiciliarias y reposición de la carpeta asfáltica.

Tras concluir las labores, la circulación vehicular fue restablecida en este punto del Centro de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de intervenciones buscan evitar problemas mayores en la red de drenaje y garantizar la continuidad de los servicios básicos para la población.

Actualmente, la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento mantiene un programa de supervisión permanente de la infraestructura sanitaria, priorizando los sectores donde la antigüedad de las instalaciones puede generar afectaciones en el servicio.