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Coahuila

Sustituyen cirugía a corazón abierto por técnica moderna en IMSS

Especialistas de la UMAE No. 71 en Torreón lograron reemplazar válvulas cardíacas sin necesidad de abrir el tórax, siendo pioneros en el norte del país

  • 22
  • Abril
    2026

Lo que antes implicaba abrir el tórax y someter a los pacientes a una cirugía de alto riesgo, hoy puede resolverse con una intervención mínimamente invasiva en el IMSS de Coahuila, donde especialistas lograron reemplazar válvulas del corazón sin necesidad de operar a corazón abierto. 

El procedimiento fue realizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón, convirtiéndose en el primer hospital de tercer nivel del Instituto en el norte del país en aplicar esta técnica para atender a pacientes con tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita que afecta el flujo sanguíneo. 

La intervención se llevó a cabo mediante un cateterismo a través de la vena femoral, lo que permitió colocar una válvula pulmonar sin necesidad de abrir el pecho, reduciendo riesgos y tiempos de recuperación. 

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De acuerdo con el jefe del Servicio de Hemodinamia, Alberto Bazzoni Ruiz, este avance representa un cambio importante en la atención médica, ya que los procedimientos se realizan en menos de una hora y los pacientes pueden ser dados de alta en un periodo de 24 a 48 horas. 

Los primeros beneficiados fueron dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes habían sido sometidos previamente a cirugías a corazón abierto y ahora lograron mejorar su calidad de vida con este nuevo tratamiento. 

Especialistas del IMSS destacaron que este tipo de procedimientos, que en hospitales privados pueden costar cerca de un millón de pesos, ahora están disponibles para derechohabientes, lo que amplía el acceso a tecnología de alta especialidad en el sistema público.

Con este avance, la UMAE No. 71 se posiciona como un referente en atención cardiovascular en el norte del país, al ofrecer alternativas menos invasivas y más seguras para pacientes con enfermedades cardíacas complejas.


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