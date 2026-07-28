Torreón y CANADEVI analizan desarrollo habitacional

En la reunión también fue presentado el nuevo director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Laguna para analizar los principales retos del desarrollo habitacional en Torreón y establecer acciones conjuntas que impulsen un crecimiento urbano ordenado y competitivo.

Revisarán trámites para nuevos desarrollos

Durante el encuentro, el edil reiteró el respaldo de su administración para revisar los temas que puedan frenar la construcción de nuevos desarrollos, además de trabajar en la mejora de los tiempos de respuesta para la expedición de trámites, licencias y permisos mediante el uso de herramientas tecnológicas, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Riquelme Solís reafirmó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las cámaras empresariales para fortalecer el desarrollo de la ciudad y generar mejores condiciones para la inversión y la creación de empleo.

Dan seguimiento al desarrollo urbano de Torreón

En la reunión también fue presentado el nuevo director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela, quien dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en coordinación con dependencias como Tesorería, SIMAS Torreón, Catastro y la representación del Cabildo.