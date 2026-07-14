Universidades tendrán talleres para prevenir accidentes en moto

Saltillo impartirá el programa "Rueda por tu Vida" en preparatorias y universidades para fomentar la seguridad vial entre jóvenes motociclistas

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Con el objetivo de reducir los accidentes en motocicleta entre la población joven, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo iniciará una serie de talleres de prevención en instituciones de nivel medio superior y superior.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González para fortalecer la cultura de la seguridad vial.

El programa, denominado "Rueda por tu Vida", comenzará en el Instituto Universitario Paulo Freire, Plantel Matamoros, debido a que una parte importante de su alumnado utiliza motocicleta como medio de transporte.

Durante las sesiones, especialistas ofrecerán capacitación sobre el Reglamento de Tránsito, el uso correcto del casco certificado, medidas preventivas y recomendaciones para mantener las unidades en condiciones seguras de circulación.

Garza Félix recordó que esta capacitación ya se desarrolla de manera periódica en el Gimnasio Municipal, donde cada dos sábados se imparten actividades teóricas y prácticas en coordinación con la Subdirección de Tránsito y Vialidad y la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila.

Asimismo, exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol, no utilizar el teléfono celular mientras conducen y revisar constantemente el estado mecánico de sus motocicletas para prevenir accidentes.