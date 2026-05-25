Lanza Sheinbaum programa para científicos mexicanos en extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes el programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, una estrategia con la que el Gobierno federal busca fortalecer la relación con investigadores y académicos mexicanos que actualmente residen fuera del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, explicó que el programa está dirigido a personas investigadoras mexicanas que desarrollan actividades académicas o científicas en el extranjero y desean mantener colaboración con instituciones mexicanas.

“El programa se llama Cátedras de la Diáspora Mexicana y es un programa dirigido a personas investigadoras mexicanas que residen en el exterior y que desean o ya mantienen un vínculo con México a través de actividades académicas, de formación o de investigación”, señaló.

La funcionaria detalló que quienes sean aceptados en el programa obtendrán reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), aunque sin el estímulo económico regular que reciben quienes viven en México.

En cambio, se otorgará un apoyo anual de movilidad para facilitar visitas académicas al país.

“Se les dará también un apoyo económico para movilidad, para que puedan venir a México, asesorar a sus estudiantes, impartir un seminario, etcétera”, explicó Vázquez Rojas.

Más adelante, Sheinbaum precisó que los apoyos podrán alcanzar hasta $45 mil pesos para gastos de viaje y estancia.

“Si van a venir a México durante un tiempo, pueden solicitar un apoyo de hasta 45 mil pesos para su viaje y lo que van a gastar aquí”, indicó.

La mandataria federal aseguró que la iniciativa surgió tras recibir múltiples mensajes de académicos mexicanos que viven fuera del país y desean seguir colaborando con universidades nacionales.

“Lo que yo he recibido de muchos, incluso de manera personal al correo electrónico, es de qué forma puedo seguir conectado con México, cómo puedo ayudar, cómo puedo seguir vinculado académicamente con el país”, comentó.

Explicó que el objetivo es que investigadores puedan impartir clases a distancia, asesorar estudiantes o participar en proyectos científicos y humanísticos desde instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM o universidades estatales.

“A lo mejor hacen una clase a distancia para la maestría de electromovilidad o para filosofía de la ciencia. Muchos incluso trabajan temas relacionados con la historia de México desde el extranjero”, añadió.

Requisitos para participar

La subsecretaria explicó que podrán participar personas con doctorado que desarrollen actividades de investigación fuera del país y mantengan relación con proyectos académicos o científicos en México.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener residencia en el extranjero

Contar con grado de doctorado

Vincularse con una institución mexicana

Registrar información en la plataforma Rizoma

Presentar una carta de acogida emitida por una universidad o centro de investigación nacional

Además, aclaró que podrán participar tanto investigadores que ya pertenezcan al SNI como quienes nunca hayan formado parte del sistema.

Convocatoria abrirá en junio

El calendario oficial establece que la convocatoria será publicada el próximo 5 de junio.

Posteriormente, los aspirantes podrán actualizar información en la plataforma Rizoma y enviar solicitudes a partir del 26 de junio.

Las evaluaciones serán realizadas mediante revisión por pares, como ocurre en otros procesos del SNI, y los resultados se publicarán desde el 14 de septiembre.

La vigencia de las distinciones comenzará oficialmente en enero de 2027.

Sheinbaum relató que recientemente, durante una visita a Barcelona, varios jóvenes académicos mexicanos se acercaron para expresarle su deseo de mantener vínculos con el país pese a haber decidido vivir fuera.

“Son miles de jóvenes o ya no tan jóvenes que quieren seguir formando parte de la academia en México. Entonces, por eso es este programa Cátedras de la Diáspora Mexicana”, concluyó.

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