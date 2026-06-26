UTC fortalece vinculación internacional y empleabilidad

Los encuentros estuvieron enfocados en impulsar la capacitación especializada en ciberseguridad, ampliar la cooperación internacional y crecer la empleabilidad

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reforzó esta semana su estrategia de vinculación con organismos internacionales, empresas tecnológicas y asociaciones dedicadas al desarrollo profesional, mediante acuerdos y reuniones encaminadas a ampliar las oportunidades de capacitación, certificación e inserción laboral para sus estudiantes.

Como parte de estas acciones, el rector Sergio Guadarrama encabezó reuniones con representantes de la empresa Fortinet, de la Universidad de Le Havre, en Francia, y de la organización INROADS México, con el propósito de fortalecer la oferta académica de la institución y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad universitaria.

Los encuentros estuvieron enfocados en tres ejes: impulsar la capacitación especializada en ciberseguridad, ampliar la cooperación internacional y fortalecer los programas de empleabilidad y vinculación con el sector productivo.

En materia tecnológica, directivos de Fortinet presentaron la plataforma Fortinet Training Academy, un programa que ofrece capacitación y certificaciones internacionales en ciberseguridad, además de contenidos especializados que podrían incorporarse a los programas educativos de la UTC.

Durante la reunión también se analizó la posibilidad de instalar un laboratorio especializado en ciberseguridad dentro de la universidad, con el objetivo de fortalecer la preparación práctica de estudiantes y docentes en una de las áreas con mayor crecimiento en el mercado laboral.

En el ámbito internacional, el rector sostuvo una reunión virtual con Thierry Tabellion, fundador del programa Días Internacionales de la Universidad de Le Havre, Francia, para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones e impulsar la participación de universidades extranjeras en el Coloquio Internacional de la UTC.

Asimismo, la universidad formalizó un convenio de colaboración con INROADS México, organización dedicada a promover la movilidad social mediante programas de formación y vinculación laboral para jóvenes.

A través de esta alianza se impulsarán acciones de capacitación, acercamiento con empresas y acompañamiento para facilitar la inserción laboral de los estudiantes al concluir su formación profesional.

El rector Sergio Guadarrama destacó que la vinculación con instituciones académicas y organizaciones especializadas permite ofrecer una formación más acorde con las necesidades actuales del mercado laboral y ampliar las oportunidades de desarrollo para los alumnos de la Universidad Tecnológica de Coahuila.