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Coahuila

UTC y BRASMEX impulsan formación para la industria 4.0

La UTC firmó un convenio con BRASMEX para fortalecer prácticas profesionales, capacitación y oportunidades laborales para estudiantes

  • 02
  • Junio
    2026

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) firmó un convenio de colaboración con la empresa BRASMEX, especializada en automatización industrial y mecanizado de precisión, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación práctica, estadías profesionales y contratación para estudiantes y egresados. 

Durante el acto realizado en la sala de juntas de Rectoría, representantes de la empresa y autoridades universitarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación entre la academia y el sector productivo ante los cambios que enfrenta la industria por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial. 

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El acuerdo contempla acciones de colaboración en áreas como estadías profesionales, educación continua, visitas empresariales, participación de especialistas en actividades académicas, contratación de egresados y posibles donaciones de equipo o recursos para apoyar la formación de los estudiantes. 

Giovane Vieira de Oliveira, director general de BRASMEX, destacó que el contacto temprano de los jóvenes con los procesos industriales permite que comprendan mejor las exigencias del mercado laboral y desarrollen habilidades que actualmente demandan las empresas. 

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Señaló que tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización están transformando la manera en que operan las organizaciones, por lo que consideró fundamental que los estudiantes adquieran experiencia práctica antes de incorporarse al mercado de trabajo. 

Por su parte, el rector de la UTC, Sergio Alberto Guadarrama Cortez, afirmó que la universidad trabaja para adaptar sus programas educativos a los nuevos desafíos tecnológicos que enfrenta la industria. 

Indicó que la inteligencia artificial representa una herramienta que debe ser comprendida y aprovechada por las nuevas generaciones, más que vista como una amenaza, ya que será un elemento cada vez más presente en los procesos productivos y profesionales. 

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La vinculación entre ambas instituciones beneficiará principalmente a estudiantes de carreras relacionadas con la ingeniería y la mecatrónica, quienes tendrán acceso a experiencias de aprendizaje en un entorno industrial especializado en automatización, diseño de maquinaria, herramientas de precisión y comercio exterior. 

Autoridades universitarias señalaron que este tipo de alianzas buscan fortalecer la formación de capital humano para responder a las necesidades de una industria cada vez más tecnificada y con mayores requerimientos de innovación y especialización. 


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