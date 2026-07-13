Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Directivo, la institución presentó los resultados académicos correspondientes al segundo trimestre

Inicio / Coahuila / UTC aumenta alumnado y supera los 3 mil 500 estudiantes en 2026

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reportó un crecimiento del 6.4 por ciento en su matrícula durante el segundo trimestre de 2026, al alcanzar 3 mil 517 estudiantes, además de atender a 240 personas mediante programas de Educación Continua.

UTC alcanza promedio académico de 8.9

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Directivo, la institución presentó los resultados académicos correspondientes al segundo trimestre del año, en los que también destacó un promedio general de 8.9 de aprovechamiento académico entre sus alumnos.

Otro de los indicadores relevantes fue la participación de 216 estudiantes en el modelo de Educación Dual, esquema que permite combinar la formación en las aulas con prácticas dentro del sector productivo.

En materia académica, la universidad informó que durante el periodo se desarrollaron 89 proyectos integradores, además de organizar el Tercer Encuentro Nacional de Niñas STEM UTyP 2026, orientado a fomentar el interés de niñas y jóvenes en áreas científicas y tecnológicas.

Fortalecen alianzas internacionales y empresariales

La UTC también fortaleció su estrategia de internacionalización mediante alianzas con la Universidad de Le Havre, en Francia, y Fortinet Training Academy, además de ampliar su vinculación con empresas para ofrecer mayores oportunidades de capacitación, certificación y empleabilidad a sus estudiantes.

Con estos resultados, la institución señaló que busca consolidar su crecimiento académico y fortalecer la formación de profesionistas con mayores competencias para incorporarse al mercado laboral.