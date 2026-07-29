Vacaciones disparan afluencia en Aqua Ramos con llenos diarios

El parque acuático gratuito de Ramos Arizpe registra ocupación máxima desde el inicio del periodo vacacional y recibe principalmente a familias del sureste

El periodo vacacional de verano disparó la afluencia en Aqua Ramos, donde hasta 500 personas por día han visitado el parque acuático municipal, que desde el inicio de las vacaciones mantiene llenos totales en sus dos turnos de operación.

El director de Aqua Ramos, Arturo Ramírez Lira, informó que la asistencia aumentó de manera considerable con la salida de clases, al grado de alcanzar la capacidad permitida prácticamente todos los días.

Explicó que el parque opera en dos horarios, de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2:00 a 6:00 de la tarde, con un aforo máximo de 150 personas por turno, aunque conforme algunos visitantes se retiran, se permite el ingreso de nuevas familias, lo que ha elevado la asistencia diaria hasta alrededor de 500 personas.

Ramírez Lira destacó que una parte importante de los visitantes proviene de Saltillo, además de otros municipios de Coahuila e incluso de otros estados, atraídos por tratarse de un espacio recreativo completamente gratuito.

Recordó que, por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el acceso al parque continúa sin costo para los visitantes, al igual que otros espacios municipales como Dinolandia y el Museo de Historia de Ramos Arizpe.

El funcionario hizo un llamado a las familias para cuidar las instalaciones y respetar el reglamento interno, el cual prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, tabaco, envases de vidrio y objetos punzocortantes, con el propósito de mantener un ambiente seguro y familiar.

Añadió que el área de chapoteadero puede ser utilizada por personas de todas las edades, mientras que los toboganes son de uso exclusivo para menores, quienes deben permanecer bajo la supervisión de un adulto responsable.

Para reforzar la seguridad, Aqua Ramos cuenta con filtros de revisión en los accesos, tres salvavidas distribuidos en el parque y un paramédico de guardia, además de personal encargado de orientar a los visitantes y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas durante toda la jornada.