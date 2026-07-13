Aumenta afluencia en la Central de Autobuses por vacaciones

Las salas de espera registran una mayor afluencia, principalmente familias que aprovecharán para visitar a sus seres queridos o disfrutar unos días de descanso

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Las vacaciones de verano ya comenzaron y eso ya se refleja en la Central de Autobuses de Monterrey, donde desde este fin de semana cientos de personas emprendieron su viaje rumbo a distintos destinos del país.

Con maletas y mochilas, las salas de espera registran una mayor afluencia de pasajeros, principalmente familias que aprovecharán el receso escolar para visitar a sus seres queridos o disfrutar unos días de descanso.

“Sobre todo ver a mi mamá, no somos de aquí nosotros, entonces vamos y visitamos cada verano con las vacaciones de las niñas”, dijo un usuario de la central.

Para algunos, el viaje representa la oportunidad de reencontrarse con la familia; para otros, simplemente es el momento de dejar atrás la rutina y conocer nuevos lugares.

“Padrísimo de vacaciones, es otra cosa el salir de vacaciones: sales de la rutina, conoces cosas nuevas. Pensamos ir a Veracruz, primeramente, en el mar que en la vida es más sabrosa”, expresó otra persona que aprovechará para estar unos días en la playa y alejarse de la rutina de la urbe regia.

Y aunque cada viaje tiene un motivo distinto, todos coinciden en que buscan disfrutar al máximo estos días de descanso.

Conforme avance la semana, se espera que la afluencia de pasajeros continúe en aumento, ya que más familias aprovecharán el periodo vacacional para salir de la ciudad antes del regreso a clases a finales de agosto.