Veinte años después, aún faltan por rescatar 29 mineros

La Secretaría del Trabajo informó que ya rescatados 36 de los 65 trabajadores atrapados en la explosión de 2006 fueron recuperados y 31 ya fueron identificados

Veinte años después de la tragedia que marcó a la minería mexicana, las labores de rescate en Pasta de Conchos continúan devolviendo identidad y certeza a las familias de las víctimas. A la fecha, los restos de 36 de los 65 trabajadores atrapados en la explosión de 2006 han sido recuperados, de los cuales 31 ya fueron identificados plenamente y 28 entregados a sus seres queridos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que este martes se cumplen dos años de la primera restitución digna de restos realizada por el Gobierno de México, hecho que representó un momento histórico para las familias que durante casi dos décadas esperaron noticias sobre el paradero de sus familiares.

Fue el 29 de julio de 2024 cuando los restos de José Alfredo Ordóñez Martínez se convirtieron en los primeros plenamente identificados en ser entregados a su familia, después de ser localizados durante las excavaciones realizadas en la mina ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila.

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Desde entonces, el rescate ha evolucionado hacia una etapa centrada no sólo en la recuperación de los cuerpos, sino también en su identificación científica mediante estudios genéticos y protocolos forenses, con el propósito de brindar certeza a los familiares y garantizar una entrega digna.

El informe oficial señala que, de los 36 restos recuperados hasta ahora, 31 han sido identificados plenamente. De ellos, 28 ya fueron entregados a sus familias, mientras que cinco continúan en proceso de identificación y tres más, aunque ya cuentan con identidad confirmada, permanecen en las etapas legales y periciales previas a su restitución.

Estos avances fueron presentados también durante la reunión número 142 con familiares de las víctimas, celebrada el pasado 16 de julio en Nueva Rosita, donde autoridades de la STPS, la Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Mando Unificado informaron sobre el progreso de las excavaciones y de los trabajos periciales.

A casi dos décadas del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, el proceso de rescate mantiene como principal objetivo devolver a cada familia la posibilidad de despedir a sus seres queridos con certeza e identidad, una deuda histórica que continúa saldándose de manera gradual.