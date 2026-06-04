Viralizan agresión entre alumnos de la Secundaria Número 2

La comunidad educativa de la Secundaria Número 2 “Benemérito de las Américas” enfrenta nuevamente cuestionamientos luego de que se viralizara un video en el que varios estudiantes participan en una agresión contra uno de sus compañeros.

El incidente habría ocurrido en las cercanías del Paseo de la Reforma, donde la presencia de vehículos y peatones no impidió que se desarrollara el altercado.

Video de agresión genera preocupación entre la comunidad educativa

En la grabación, compartida ampliamente a través de redes sociales, se aprecia cómo un grupo de adolescentes rodea al joven afectado mientras recibe golpes.

La escena ha provocado preocupación entre padres de familia y ciudadanos, quienes consideran que este tipo de conductas reflejan un problema que requiere atención inmediata por parte de autoridades escolares y familiares.

La difusión del caso generó una ola de reacciones que exigen una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Además, el hecho reavivó el debate sobre la violencia entre estudiantes y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, supervisión y acompañamiento dentro y fuera de los planteles educativos para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

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