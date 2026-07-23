Viralizan falsa 'denuncia' contra venados de gasolinera

Una publicación satírica sobre presunto maltrato a las figuras decorativas desató risas y reacciones entre usuarios por el ingenio del mensaje en redes

El ingenio de los usuarios de redes sociales volvió a hacerse presente entre los saltillenses, quienes aprovecharon la atención que ha generado el tema del bienestar animal para convertir en motivo de risa a las conocidas figuras de venados y otros animales que adornan desde hace años una gasolinera ubicada sobre el bulevar Fundadores.

La publicación que desató las reacciones simulaba una denuncia por presunto maltrato animal, al señalar que los ejemplares permanecían sobre el techo del establecimiento "sin agua, sin comida y sin sombra".

El comentario, acompañado del hashtag "#animalovers", fue entendido de inmediato como una broma, ya que los animales mencionados son piezas decorativas y no seres vivos, aunque no faltaron quienes compartieron el mensaje por lo ingenioso del planteamiento.

Las esculturas forman parte del paisaje urbano de ese sector de la ciudad y desde hace tiempo llaman la atención de quienes transitan por el lugar. En esta ocasión, la creatividad de los internautas convirtió un elemento cotidiano en una publicación viral, dejando claro que el sentido del humor de los saltillenses suele encontrar espacio incluso en los temas de mayor actualidad.