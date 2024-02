Carmen Boullosa recibirá Premio Bellas Artes de Literatura

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, junto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), otorgará el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023 a la destacada escritora Carmen Boullosa.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 11 de febrero a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia de diversas personalidades, incluyendo al representante del gobierno de Sinaloa, Ángel Azael Nava, la escritora Brenda Lozano como jurado, y la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda.

El evento contará con lecturas dramatizadas a cargo de Brian Omar y Miranda Ruiz, quienes darán vida a fragmentos de las obras "Mejor desaparece" y "Antes".

Con 19 novelas, una docena de libros de poesía y tres de ensayos, Carmen Boullosa ha dejado una huella imborrable en la literatura.

El Premio Bellas Artes Inés Arredondo reconoce su destacada trayectoria, sumándose a otras autoras mexicanas distinguidas como Beatriz Espejo, Pura López Colomé, Tedi López Mills y Cristina Pacheco.

Nacida en 1954 en la Ciudad de México, Boullosa es poeta, novelista y dramaturga. Su impacto internacional ha llevado la literatura mexicana escrita por mujeres a nuevos horizontes.

Además de múltiples premios, como el Xavier Villaurrutia en 1990, la escritora ha recibido el reconocimiento honorario del Institute of Doctoral Studies for the Visual Arts (IDSVA). La entrega del Premio Bellas Artes es tributo a su contribución invaluable al mundo literario.





