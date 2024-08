Combina arte y deporte en su cuenta de Instagram

A estas alturas, está claro que es falaso que a las personas que les gusta el arte no les guste el deporte y viceversa; prueba de ello es una cuenta de Instagram y X que une de forma magistral el gusto por ambos.

La cuenta "Art But Make It Sports" (@artbutmakeitsports) es un perfil donde se unen las mejores imágenes de momentos clave de distintos deportes con una obra de arte similar.

La cuenta es manejada por LJ Rader, un treintañero neoyorkino que trabaja en el sector de los deportes, pero siempre ha tenido una pasión por el arte, campo al que se adentró de forma autodidacta y con el impulso de su abuela.

"Creo que estoy mostrando que estas dos disciplinas comparten muchas similitudes en términos de composición, emoción, talento y que quizás no son tan diferentes entre sí, después de todo", dijo Rader al periódico estadounidense "The New York Times" (NYT).

Para emparejar las obras, Rader se basa en dos principios: que la escena y la obra de arte coincidan lo más posible o que al menos, de reojo, tengan la misma composición o se asimilen en forma.

Rader explica que procura estar al pendiente de todos los eventos deportivos para armar las parejas de imágenes (en su celular tiene más de 10 mil imágenes de obras de arte y una carpeta con material con potencial de meme).

Un ejemplo de la maestría de Rader para identificar pares se puede ver en la reciente imagen que publicó de la bailarina de breakdance australiana Raygun (quien tras su baile en los Juegos Olímpicos se convirtió en un meme) junto a una pintura del siglo XVI de un niño, realizada por el artista renacentista Pieter Bruegel el Viejo.

La escena del atleta de triatlón que vomitó justo después de nadar en el río Sena llegó a la cuenta de Rader, donde fue equiparada a un dibujo medieval de un hombre vomitando. El dibujo viene del libro del siglo XIII "Le régime de corps", realizado por Aldebrandin de Sienne.





