Escritora mexicana comparte una 'radiografía' de su narrativa

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza acaba de reunir 18 años de poesía en 'Me llamo cuerpo que no está', un volumen en el que habla de la vulnerabilidad de los cuerpos, de la violencia contra las mujeres, la enfermedad o el lenguaje como investigación.

Rivera Garza no cree en la escritura como una torre de marfil: “La poesía no vive fuera, en un limbo abstracto sin relación con nosotros”, dice sobre el material que puede considerarse también como una radiografía de su narrativa, tanto de ficción como de no ficción.

Ahora, por primera vez, la autora encerró toda su poesía desde 2005 a 2015; por sus páginas corren los temas que vertebran su obra. Rivera Garza, premio Xavier Villaurrutia, José Donoso, Sor Juana Inés de la Cruz en dos ocasiones, y Roger Caillois, entre otros galardones, es la primera escritora en entrar en el Colegio Nacional de México.

La autora publicó en 2021 uno de los libros más conmovedores y con mayor éxito, El invencible verano de Liliana, donde relataba cómo había sido el feminicidio de su hermana Liliana, título por el que obtuvo el premio Xavier Villaurrutia.

Rivera Garza, es considerada una de las mejores novelistas de México. “Una de las capacidades de este trabajo, es producir distintas maneras de percibir, a las heredadas, de ahí la noción de revelación. La escritura despierta al lenguaje, lo increpa, lo subvierte, lo incita”, aseguró.

