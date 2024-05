Isabel Allende incursiona en la literatura infantil

Cuando Isabel Allende era niña se escudaba en los libros si necesitaba sentirse segura, por ello, siempre tuvo la idea de dedicarle algunas líneas al público infantil y ahora, tras una larga carrera como novelista, la hizo realizad con la publicación de Perla, La Súper Perrita, un texto para niños.

La escritora chilena trabajó en conjunto con Sandy Rodríguez, quien se encargó de todas las ilustraciones del libro, mismo que saldrá a la venta el 30 de mayo en todos los países de habla hispana.

La protagonista de la historia está inspirada en una mascota que la escritora tuvo en su niñez, etapa que recuerda llena de terrores, en la que fue de un país a otro, cambiando de casa, de escuela y de amigos.

“Era la nueva en el colegio, me escondía en un rincón, en el patio, detrás de un libro para que no se notara lo sola y lo asustada que estaba. Los libros no sólo me protegieron como un escudo, sino que me permitieron crear un mundo imaginario donde yo me sentía a salvo”, dijo.

En el texto se abordan temas que aquejan a los niños, desde el bullying hasta el acoso infantil, tratados de tal manera que los pequeños lectores puedan comprenderlos y encontrar recomendaciones para solucionarlos.

“Hay tantos niños asustados que quisiera decirles que todo va a estar bien, defiéndete, habla, comparte, busca amigos, pero es tan difícil, eso tienen que tratarlo los padres y los maestros tienen que estar observando; si el niño no se atreve a hablar hay que darle la oportunidad para que lo haga”, expresó.



Entérate

La heroína de cuatro patas tiene el poder de hacerse querer con amabilidad, pero también el de defenderse con gran valor y sin violencia, y es justo eso lo que le enseña a otros niños. Además de este libro vendrán otros dos más para niños: Perla y El Pirata y Perla y La Princesa, pero también habrá nuevas novelas, una histórica y una memoria.

''Escribí primero el cuento y después me puse a cortar, cortar, cortar, y mientras más le cortaba, más me dolía, porque yo estoy acostumbrada a crear un universo”. Isabel Allende, escritora.





