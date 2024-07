La actriz regia supera la prueba ¡y va por más!

La actriz regiomontana Mariana Dávila venció sus miedos, sus inseguridades, se preparó arduamente, puso en práctica sus conocimientos, dejó fluir su gran talento y se lució como protagonista de la obra musical Anastasia.

Superó la prueba con honores, pues la crítica, sus compañeros del gremio y, sobre todo, el público aplaudieron su trabajo en escena durante la temporada que se presentó la obra, en la Ciudad de México.

“Anastasia son palabras mayores, es el reto más grande al que me he enfrentado, demandó mucho de mí, por el nivel de la producción y por el gran compromiso que tenía, pero afortunadamente me fue muy bien.

“Hay un antes y un después de la obra, aunque al principio llegué a dudar si iba a poder, ahora sé que con preparación y dedicación sí se puede, sé que he crecido como persona y como artista”, dijo.

La reacción del público fue tan buena que querían ver más de ella y de sus compañeros de reparto, sobre todo del actor Javier Manente, quien interpretaba a su pareja en la historia.

Por ello, ambos optaron por montar un espectáculo juntos, en el que pudieran mostrarse fuera de personaje, para que la gente pudiera conocerlos más y ellos seguir haciendo lo que más les gusta: cantar.

El show, que se presentará este fin de semana en Monterrey, lleva por nombre Dimanya, que es la unión de los nombres de los personajes que interpretaban en la obra, Dimitri y Anya.

Juntos hicieron una selección de canciones de musicales de diferentes épocas, mismas que cantan a dueto y otras de manera individual.

