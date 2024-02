Las 'Sintonías inestables' de Ana Segovia, Noé Martínez y Artemio

Ayer por la tarde Museo MARCO presentó la exposición "Sintonías inestables" con la participación de Taiyana Pimentel, directora de MARCOS y los artistas Ana Segovia, Noé Martínez y Artemio, quien presenta su obra titulada "Sangre".

La exhibición analiza la práctica pictórica actual, proponiendo una aproximación a partir de tres visiones de distintas generaciones, pero cuya obra refleja los desafíos a los que los artistas se enfrentan en el siglo XXI, y las nuevas posibilidades en un soporte de tanta tradición académica e histórica.

Ana Segovia nos cuenta acerca de su exposición: Ive been Meaning To Tell You. La autora analiza la performatividad del género como una puesta en escena, a partir de los estereotipos representados en el cine y en figuras públicas como los futbolistas.

Noé Martínez aborda la esclavitud durante la época de la conquista, retomando elementos prehispánicos y novohispano.

Los tres artistas coinciden en que retoman ciertos momentos o elementos de la historia para repensar su vínculo con el pasado desde sus posturas; esa fue la visión curatorial para reunirlos en esta exhibición, que busca indagar en las nuevas narrativas de las representaciones pictóricas, desde un vínculo más evidente con la historia del arte y el cine, pasando por la gestualidad y la tradición precolombina.

La exposición abre el viernes 23 de febrero y estará hasta el 2 de junio.

Comentarios