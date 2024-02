MARCO presenta nueva exposición de práctica pictórica actual

La exposición Sintonías inestables: repensando la contemporaneidad pictórica, llegó al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey; la muestra engloba los proyectos de los artistas Ana Segovia, Noé Martínez y Artemio, ofreciendo al espectador las nuevas posturas artísticas y discursivas a través de la pintura.

Con tres visiones de distintas generaciones, la exhibición analiza la práctica pictórica actual, las obras reflejan los desafíos a los que los artistas se enfrentan en el siglo XXI, y las nuevas posibilidades en un soporte de tanta tradición académica e histórica.

Ana Segovia creó dos proyectos para esta exhibición, la artista analiza la performatividad del género como una puesta en escena, a partir de los estereotipos representados en el cine.

“Esta pieza se llama I’ve Been Meaning to Tell You son ocho piezas que componen este mural que es una secuencia cinematográfica; donde retrata ese momento donde los vaqueros se enamoran, me llamó mucho la atención la paleta de color de la vida nocturna regia que es muy neón”, comentó.

Por su parte, Noé Martínez aborda la esclavitud durante la época de la conquista, retomando elementos prehispánicos y novohispanos. “Toda la serie se llama Crónica de la destrucción de Pánuco, son varias pinturas, son seis episodios con los que quiero narrar la destrucción del Pánuco, que para mí es el desmembramiento o la esclavitud en masa que se realizó con el pueblo huasteco”.

En esta exposición Artemio explora el papel de la sangre en la sociedad a partir de pinturas de grandes artistas de la historia del arte universal. MARCO abre sus puertas de martes a domingo. El precio del boleto general es de $50 pesos y $30 pesos a estudiantes, maestros e INAPAM.





