Mónica Lavín: La mexicana retratista del alma humana

El lado salvaje, nuevo libro de la escritora mexicana Mónica Lavín, es un compendio de cuentos en el que la autora vuelve sobre una de sus obsesiones: La vulnerabilidad de los seres humanos.

“Me interesa indagar en la fragilidad de las personas; todos tenemos una parte vulnerable y sorteamos la vida de distintas maneras con eso. La disimulamos, la mostramos, la hacemos a un lado o la encaramos; es inevitable”, aseguró Lavín.

La obra, publicada por la editorial Planeta, retrata en forma de cuentos dramas cotidianos del México de los terremotos, los mendigos, las amas de casa y los amores que no fueron. Son historias narradas como disparos al aro, que recuerdan a la Mónica jugadora de baloncesto en sus años en la Universidad.

“La novela es el partido entero y el cuento es cuando tratas de encestar”, ha dicho la también novelista y lo confirma en El lado salvaje, en el que las 23 piezas del libro delatan su mirada de bióloga, profesión primigenia de la escritora.

Algunos cuentos se escabullen de México y tienen sus dramas en Madrid, París, San Diego, Medellín o en la antigua Yugoslavia. “A veces las historias brotan de los viajes”, dice.



¿De qué trata?

Cantata para tres mesas y un pastel de manzanas, cuarto cuento del libro, es un pretexto para filosofar sobre el egoísmo en el mundo de hoy. Lavín lamenta que a veces un ser sin posesiones vale para la sociedad menos que un animal.

“A los mendigos les damos dinero con asco porque están sucios. A mí eso me revela la falta de empatía con los humanos. Hay una consideración con los animales, pero no con los humanos, a veces ni aunque sean niños. Eso me provoca un desconcierto, me irrita”, confiesa.

Otras historias son igual de impactantes. El lado salvaje que da título a la obra, hace un retrato del machismo; Los globos ahonda en un absurdo en el amor y El corazón de la tierra desvela las obsesiones del sismólogo Charles Richte.

