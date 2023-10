Muriel Barbery comparte una deliciosa oda a la amistad

El más reciente libro de la escritora marroquí Muriel Barbery, además de hacer que el lector se enamore de la cultura japonesa, pondrá a reflexionar sobre las relaciones familiares y el poder de la amistad.



Una hora de fervor narra la historia de Haru, un exitoso marchante de arte de Kioto que cae rendido ante el encanto de una bellísima francesa que está de paso por la ciudad. Tiempo después, recibe un impactante mensaje por el que se le prohíbe acercarse al bebé nacido de su aventura.



Dividido entre la emoción y la responsabilidad, Haru logrará mantener la terrible promesa de vivir alejado para siempre del ser al que más ama gracias a su singular grupo de amigos.



“Esta novela nace de una anterior, Una rosa sola, aunque se pueden leer de forma independiente”, explicó la autora. “En la otra cuento sobre una joven que va a Japón para conocer la historia de un padre que nunca conoció, es la historia de una relación imposible entre una hija y un padre que nunca se vieron”.



En este nuevo texto, Barbery, cuenta la historia desde la perspectiva del padre: “Me di cuenta que no podía abandonar a los personajes de Una rosa sola, y por eso nació Una hora de fervor”, afirmó.



Con sus textos, la escritora espera que la gente se enamore de la cultura japonesa y puedan “conocer” Kioto. “Hace mucho que la cultura japonesa forma parte de mi vida. Mi primer marido era el que estaba loco por Japón y me contagió. Pasaron 10 años para que yo pudiera conocer el país y ahora sigo pensando que un día volveré a vivir ahí, aunque una parte de mi siempre está allá”, dijo.



¿Su historia al cine?

La autora no descarta que Una hora de fervor y Una rosa sola lleguen a la pantalla grande, como pasó con su best seller La elegancia del erizo: “Sin duda estos libros cuentan algo que fácilmente podría adaptarse al cine, y por mi encantada”.

