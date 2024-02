Restaurantes ¡con altura! Conoce estos lugares exóticos

Sentarse a la mesa y degustar platillos de excelente calidad, es ya de por sí una experiencia gratificante, pero si además de un exquisito menú puedes disfrutar de una vista panorámica, la visita al restaurante en cuestión se vuelve memorable, aquí te compartimos algunos lugares que salen de lo convencional.



La casita en el árbol

Ubicado en Inglaterra, el The Treehouse Restaurant at the Alnwick Garden es una bellísima construcción; la casa del árbol más grande del mundo, está construida entre 16 árboles de diversas nacionalidades, que crecen a los lados y a través del lugar, creando un ambiente de fantasía. El menú que ofrecen es exquisito, pero la experiencia que le brindan al comensal es lo que se lleva los aplausos.





Sin miedo al vértigo

Ubicado en la capital de Taiwán, el Taipei 101 es un rascacielos con más de 100 pisos y en su nivel número 86, alberga al restaurante DingXian; el lugar posee un diseño barroco con candelabros de cristal importados y colecciones de vajillas europeas centenarias.

El restaurante es conocido por sus platos de mariscos y diversas delicias tradicionales taiwanesas. La hermosa vista que ofrece de Taiwán, es por supuesto el valor agregado de acudir al lugar.





En la cima del mundo

Una verdadera experiencia de vida, resulta acudir al restaurante Top of the World, ubicado en el hotel Stratosphere, en el corazón de Las Vegas; ubicado a 350 metros de altura, el recinto cobra magia con un comedor que gira 360 grados cada 80 minutos. El menú ofrece carnes y mariscos.





Para tocar el cielo

Con una altitud de 210 metros, Le Ciel de París es un bar-restaurante panorámico situado en la torre Montparnasse, uno de los rascacielos más grandes de Francia; ofrece una fabulosa vista panorámica que incluye a la Torre Eiffel.

Su menú a la carta es delicioso, destacan la langosta con ensalada de hierbas silvestres y vinagreta de trufa, o el filete de pescado con emulsión de champagne, acelgas y alcachofas, entre muchas otras opciones.





