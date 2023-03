¡Salud! Este viernes se celebra el Día Mundial del Barman

El próximo viernes es el Día Mundial del Barman, y hoy recordamos a uno de los pioneros en el ramo, el argentino Santiago 'Pichín' Policastro.

Este viernes 24 de febrero se celebra el Día Mundial del Barman o World Bartender Day, una jornada para poder rendirle tributo a hombres y mujeres quienes desde detrás de la barra, son capaces de mezclar talento, creatividad y porqué no decirlo, también una dosis de empatía al escuchar a sus clientes mientras les sirven sus creaciones.

En esta fecha especial recordamos algunos puntos del decálogo creado en 1954, por el barman Santiago “Pichín” Policastro, el argentino fue pionero en la creación de cócteles y tragos con los que se agenció una gran cantidad de premios internacionales, e incluso llegó al Bartender Hall of Fame.

Policastro solía decir: “El barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color. La misión del barman es alegrar, no embriagar”. El reconocido a nivel mundial por la IBA, (International Bartending Asociation), solía tener como filosofía: “Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente”.El libro Tragos Mágicos, en el que incluyó algunas de sus fórmulas, así como opiniones de personajes famosos, compartía consejos para su gremio, y entre las enseñanzas resaltaba: “Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo.

“No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos: Sírveles siempre lo mejor”. El cierre de su decálogo es más bien una enseñanza de vida: “Lleva encendida la solidaridad profesional, y no permitas que nadie la quebrante”, así que celebremos con y por ellos este día especial, no importa si el trago es con o sin alcohol.

¡Haz tu margarita!

Para celebrar como se debe, Khristian de la Torre, bartender de Café Tacobar del Sur en CDMX nos comparte su receta de Margarita.





Necesitarás: 30 ml Tequila blanco de tu elección, 15 ml mezcal cupreata, 20 ml Cointreau, 30 ml jugo de limón fresco, 15 ml Prosecco.



La preparación es sencilla, mezcla todos los ingredientes en una copa con hielo escarchada con una mezcla de sal de grano, jamaica deshidratada, chiles secos y azúcar, ¡que lo disfrutes!