Triunfa corto desarrollado por alumnos de la UANL

El cortometraje realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, ganó la categoría Ficción del Festival de Cine Mexicano Tamatán.

Bill es un hombre adulto y calvo, de carácter colérico y que tiende a sobrepensar todo. La duda con la que vive lo coloca siempre ante escenarios llenos de interrogantes que no lo dejan vivir tranquilo.

Esta es la historia del cortometraje Sobrepensar, desarrollado por cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que ganó la categoría de Ficción en el Festival de Cine Mexicano Tamatán.

“El proyecto lo comenzamos a trabajar en 2022 y nació debido a que teníamos una materia llamada Tecnologías Multimedia, en la cual nos pedían como proyecto final elaborar un cortometraje animado utilizando la técnica de animación stop motion.

“La idea empieza con la premisa de que varias veces el ser humano sobrepiensa mucho las cosas y genera escenarios imaginarios en su cabeza”, explica el alumno de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL Héber Abiel Pérez Jiménez.





Esta producción audiovisual, con una duración de alrededor de seis minutos, tiene como personaje principal a Bill, quien, al sobrepensar todo, se plantea escenarios como: “a lo mejor no me pueden ayudar” o “tal vez me quieren secuestrar”, pensamientos que crecen de forma progresiva y por los que Bill se construye ideas erróneas de sus situaciones o experiencias de vida.

Los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL que desarrollaron Sobrepensar son Héber Abiel Pérez Jiménez, Atzel Olvera Romero, Fernando Emiliano Romo Ramírez y Cristian Abraham Deantes Herrera, todos ellos de la Licenciatura en Multimedia y Animación Digital.





El Festival de Cine Mexicano Tamatán los eligió como ganadores en noviembre de 2022 y el jurado tomó en cuenta para su triunfo el hecho de que, de los más de 10 cortometrajes participantes, el de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL fue el único con producción animada.