Abran paso a las damas: arranca el Apertura 2026 Femenil

Los clubes regios debutan este sábado: Tigres recibe a Puebla a las 19:06 horas, y Rayadas visita a Xolos en el Estadio Caliente a las 21:10 horas

Este viernes “se abre el telón” de una nueva campaña de la Liga MX Femenil, ya que arranca la edición 19 de este certamen con el Torneo Apertura 2026.

Es cierto, las acciones inician este viernes con el duelo entre Cruz Azul y Atlas a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario, pero los clubes regiomontanos debutan el sábado: Tigres Femenil recibe a Puebla a las 19:06 horas en el Estadio Universitario, y Rayadas visita a Xolos a las 21:10 horas en el Estadio Caliente de Tijuana.

Las de la UANL van por su octavo cetro y Monterrey por el quinto.

La máxima categoría del futbol femenil en México inicia una nueva etapa con el arranque del Torneo Apertura 2026. Después de nueve años de crecimiento y consolidación, la ahora denominada Liga Femenil BBVA (antes Liga MX Femenil) presenta una renovación integral que incluye un nuevo formato de competencia, además de un cambio de nombre e identidad visual.

La principal modificación se encuentra en el sistema de competencia. A partir de este torneo, los clubes estarán divididos en dos grupos y cada equipo disputará 14 partidos durante la Fase Regular: ocho frente a rivales de su mismo sector y seis más contra equipos del grupo opuesto.

Al concluir la fase regular, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase Final. En las series de cuartos de final y semifinales, en caso de empate en el marcador global, el pase se definirá a favor del equipo mejor ubicado en la tabla general. En la final, si la igualdad persiste tras los dos encuentros, el título se decidirá mediante tanda de penales.

Además del nuevo formato y la renovada identidad de la competencia, la distribución de los derechos de transmisión continuará a través de distintas plataformas de streaming y cadenas de televisión de paga, que llevarán a la afición toda la actividad de este torneo inaugural bajo la nueva imagen de la liga.

Los juegos

Futbol - Liga MX Femenil

Torneo Apertura 2026

Fase regular - Jornada 1

Este viernes

Cruz Azul Vs Atlas

Unidad Deportiva Centenario

19:00 horas

VIX

Sábado

Juárez Vs Pachuca

Estadio Olímpico Benito Juárez

17:00 horas

Fox Sports, Tubi y Fox One

Tigres Vs Puebla Estadio Universitario

19:06 horas

Fox Sports, Tubi y Fox One

Xolos Vs Rayadas

Estadio Caliente

21:10 horas

Fox Sports, Tubi y Fox One

Domingo

Pumas Vs León

Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas

VIX

San Luis Vs Toluca

Estadio Libertad Financiera

17:00 horas

ESPN, Disney+ y VIX

Chivas Vs Querétaro

Estadio Akron

17:06 horas

Fox Sports, Tubi y Fox One

Lunes

Atlante Vs Necaxa

CAR Atlante Cancha 1

15:45 horas

Fox Sports, Tubi y Fox One

Santos Vs América

Estadio TSM Corona

19:06 horas

Fox Sports, Tubi, Fox One y VIX