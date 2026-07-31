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Abran paso a las damas: arranca el Apertura 2026 Femenil
Los clubes regios debutan este sábado: Tigres recibe a Puebla a las 19:06 horas, y Rayadas visita a Xolos en el Estadio Caliente a las 21:10 horas
Por Gerardo Vázquez | 31 Julio 2026
Este viernes “se abre el telón” de una nueva campaña de la Liga MX Femenil, ya que arranca la edición 19 de este certamen con el Torneo Apertura 2026.
Es cierto, las acciones inician este viernes con el duelo entre Cruz Azul y Atlas a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario, pero los clubes regiomontanos debutan el sábado: Tigres Femenil recibe a Puebla a las 19:06 horas en el Estadio Universitario, y Rayadas visita a Xolos a las 21:10 horas en el Estadio Caliente de Tijuana.
Las de la UANL van por su octavo cetro y Monterrey por el quinto.
La máxima categoría del futbol femenil en México inicia una nueva etapa con el arranque del Torneo Apertura 2026. Después de nueve años de crecimiento y consolidación, la ahora denominada Liga Femenil BBVA (antes Liga MX Femenil) presenta una renovación integral que incluye un nuevo formato de competencia, además de un cambio de nombre e identidad visual.
La principal modificación se encuentra en el sistema de competencia. A partir de este torneo, los clubes estarán divididos en dos grupos y cada equipo disputará 14 partidos durante la Fase Regular: ocho frente a rivales de su mismo sector y seis más contra equipos del grupo opuesto.
Al concluir la fase regular, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase Final. En las series de cuartos de final y semifinales, en caso de empate en el marcador global, el pase se definirá a favor del equipo mejor ubicado en la tabla general. En la final, si la igualdad persiste tras los dos encuentros, el título se decidirá mediante tanda de penales.
Además del nuevo formato y la renovada identidad de la competencia, la distribución de los derechos de transmisión continuará a través de distintas plataformas de streaming y cadenas de televisión de paga, que llevarán a la afición toda la actividad de este torneo inaugural bajo la nueva imagen de la liga.
Los juegos
Futbol - Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2026
Fase regular - Jornada 1
Este viernes
Cruz Azul Vs Atlas
Unidad Deportiva Centenario
19:00 horas
VIX
Sábado
Juárez Vs Pachuca
Estadio Olímpico Benito Juárez
17:00 horas
Fox Sports, Tubi y Fox One
Tigres Vs Puebla
Estadio Universitario
19:06 horas
Fox Sports, Tubi y Fox One
Xolos Vs Rayadas
Estadio Caliente
21:10 horas
Fox Sports, Tubi y Fox One
Domingo
Pumas Vs León
Estadio Olímpico Universitario
12:00 horas
VIX
San Luis Vs Toluca
Estadio Libertad Financiera
17:00 horas
ESPN, Disney+ y VIX
Chivas Vs Querétaro
Estadio Akron
17:06 horas
Fox Sports, Tubi y Fox One
Lunes
Atlante Vs Necaxa
CAR Atlante Cancha 1
15:45 horas
Fox Sports, Tubi y Fox One
Santos Vs América
Estadio TSM Corona
19:06 horas
Fox Sports, Tubi, Fox One y VIX