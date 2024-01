Abran paso a la Liga Mexicana de Softbol Femenil

Los aficionados al deporte tendrán a partir de hoy otra opción para vibrar con una nueva disciplina deportiva.

Y es que, con seis equipos, 120 jugadoras de distintas nacionalidades y un alto nivel de competencia, el deporte femenil en México arranca un nuevo capítulo, un capítulo histórico, el inicio de la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol Femenil.

Arropado por la sólida estructura de la Liga Mexicana de Beisbol, el naciente circuito, el primero de nivel profesional en Latinoamericana, arranca su calendario este jueves en tres sedes distintas de la República Mexicana.

Con el espectáculo garantizado sobre el diamante, la temporada debut de la Liga Mexicana de Softbol arranca este jueves con tres series: Diablos Rojos Femenil Vs. Olmecas de Tabasco, El Águila de Veracruz Vs. Sultanes Femenil a las 20:00 horas en el Palacio Sultán, y Charros de Jalisco Vs. Bravas de León.

De las 120 jugadoras incluidas en las listas de reserva de los clubes para la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol Femenil, 94 son de nacionalidad mexicana, 11 son cubanas, seis son nacidas en Venezuela, seis son estadounidenses, dos son colombianas y una es de nacionalidad guatemalteca.

Disputarán un total de 72 juegos de temporada regular (24 juegos por club), además de los juegos de postemporada y la Serie de la Reina (todas las series de Playoffs serán a ganar tres de cinco juegos).

Un total de seis equipos se verán las caras sobre el diamante con la intención de llevarse este primer campeonato.

La fase de postemporada tendrá inicio el 3 de marzo, las semifinales se llevarán a cabo del 5 al 10 de marzo y la Serie de la Reina tendrá fecha del 12 al 17 del mismo mes.

Foto: @SultanesFemenil

Comentarios