Afición regia de Broncos de Denver de la NFL… ¡‘saca 100’!

Septiembre marca no sólo el inicio de la NFL, también el inicio de clases, por ello, el grupo de fans de los Broncos de Denver en Monterrey, aprovechó el momento para poner su ‘granito de arena’ en la ayuda a alumnos de preescolar que necesitan de útiles escolares para llevar a cabo su educación.

En el pasado mes de agosto, ‘Broncos Country Monterrey’ tuvo su tradicional foto de fans oficial previo al arranque de la temporada y aprovechó el momento para solicitarle a sus miembros que aportaran, en base a sus posibilidades, material escolar a beneficio del Jardín de Niños Alfonso Montemayor Lozanos, quien tiene un alumnado aproximado de 91 niños, en el municipio de Zuazua.

“Ayudar esta en nuestro ADN como grupo. Nos mueven las causas sociales y más esta que es la educación. Siempre nos hemos caracterizado por hacer que nuestras reuniones sean con causa y devolviendo un poco a la sociedad”, aseguró Mane Ferreira, presidenta del club de la Sultana del Norte.

En este esfuerzo se logró recolectar más de 2,000 hojas blancas y de color, cartulinas, 150 pegamentos, plastilina, 35 libretas, 20 litros de pegamento blanco, 15 tijeras, y más de 300 lápices, todo esto para los chiquitines del Jardín de Niños.

“Somos la suma de todos los esfuerzos de nuestro grupo, cada uno aporta y entre todos logramos el resultado”, concluyó Jonathan Alanís, miembro del grupo.





