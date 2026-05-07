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Deportes

La afición japonesa… ¡también ‘juega’ su partido!

Reconocidos por limpiar los estadios tras cada partido, los seguidores nipones aportan un mensaje de respeto en un momento histórico del Mundial

  • 07
  • Mayo
    2026

En el marco del partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el encuentro entre Japón y Túnez no solo destaca por su relevancia deportiva, sino también por el poderoso mensaje cultural que representa dentro y fuera de la cancha.

Japón llega a este momento histórico acompañado por una de las aficiones más admiradas del planeta. Durante distintas Copas del Mundo, los seguidores japoneses se han convertido en símbolo global de civismo al permanecer en las tribunas después de cada partido para recoger basura y limpiar las gradas. Un gesto sencillo que ha trascendido fronteras y que hoy forma parte del legado moderno del torneo.

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En una cita tan significativa como el partido 1,000, esa conducta adquiere una dimensión especial. Así como el Mundial ha construido su historia desde la Copa Mundial de la FIFA 1930 hasta la actualidad, también han sido los aficionados quienes han ayudado a definir el espíritu de la competencia con acciones que representan respeto, convivencia y responsabilidad colectiva.

Monterrey, como sede de este hito, se convierte en el escenario donde no solo se celebrará el futbol, sino también los valores que lo acompañan. La ciudad recibirá a miles de visitantes y será vitrina internacional de hospitalidad, organización y encuentro entre culturas.

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La presencia de Japón en este encuentro histórico también conecta de manera natural con la identidad de Monterrey: una ciudad reconocida por su trabajo, disciplina e innovación. Dos culturas distintas que comparten una visión basada en el esfuerzo y el compromiso colectivo.

El partido entre Japón y Túnez será, así, mucho más que un juego. Será una oportunidad para recordar que el legado del Mundial no solo se construye con goles y victorias, sino también con los gestos que reflejan lo mejor del deporte.


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