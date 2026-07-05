Antes recurrieron a las mismas tácticas antes de un partido crucial contra Ecuador, lo que llevó a la federación ecuatoriana a presentar una queja formal

Inicio / Deportes / Aficionados tocan bocinas frente al hotel de Inglaterra en CDMX

Decenas de aficionados se congregaron hasta altas horas de la madrugada del domingo fuera del hotel donde se hospeda la selección de Inglaterra, pese a los bloqueos policiales en la Ciudad de México.

Con la esperanza de interrumpir el sueño de los jugadores antes de su partido de octavos de final del Mundial contra el coanfitrión México.

Armada con altavoces, bocinas y fuegos artificiales, la multitud se reunió afuera del hotel en Santa Fe, e hizo todo lo posible por molestar a los huéspedes.

Los mexicanos sí llevaron serenata y pirotecnia al hotel de Inglaterra JAJAJAJAJA no mames ese misil de fuegos artificiales no lo tiene ningún ejército pic.twitter.com/z3S717QYTo — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

A principios de semana, seguidores de “El Tri” recurrieron a las mismas tácticas antes de un partido crucial contra Ecuador, lo que llevó a la federación ecuatoriana de fútbol a presentar una queja formal ante los organizadores.

Inglaterra resta importancia al impacto de "serenatas"

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, anticipó la interrupción, pero restó importancia a su posible impacto.

“El partido empieza a las 6 de la tarde (domingo), así que si perdemos algunas horas de sueño, las recuperaremos a última hora de la mañana”, expresó Tuchel el sábado.

Estas serenatas frente a hoteles son una tradición arraigada y polarizante en el fútbol latinoamericano.

Aunque comenzaron como una muestra apasionada de apoyo al equipo local, con el tiempo han evolucionado cada vez más hasta convertirse en un arma psicológica destinada a privar de sueño a los rivales.