Gol de Quiñones contra Ecuador habría provocado 'señal sísmica'

Plataformas de monitoreo reportaron una vibración inusual atribuida a la euforia de los aficionados en el Estadio Ciudad de México tras el primer gol de México

El partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador dejó una escena llamativa fuera del terreno de juego, luego de que el gol de Julián Quiñones para el 1-0 habría generado una vibración de tal intensidad que fue detectada por instrumentos sísmicos en la Ciudad de México.

De acuerdo con la plataforma mexicana SASSLA, encargada de la difusión de la alerta sísmica en tiempo real, varios sismógrafos registraron una señal inusual en las inmediaciones del estadio justo en el momento de la anotación, la cual fue clasificada como una “sobresaliente señal artificial”, al no corresponder a actividad tectónica natural.

Una vibración causada por la euforia en el estadio

El fenómeno habría sido captado por la estación RaspberryShake más cercana al recinto, que identificó la vibración como resultado de la energía mecánica generada por los saltos, gritos y celebraciones simultáneas de miles de aficionados tras el gol de la selección mexicana.

Especialistas explican que este tipo de registros no es inusual en eventos deportivos de gran magnitud, ya que la concentración de personas en espacios cerrados puede generar movimientos detectables por sensores sísmicos cuando las reacciones emocionales son lo suficientemente intensas.

En este caso, la anotación de Quiñones habría desatado una celebración de tal magnitud que el impacto colectivo fue suficiente para ser medido por instrumentos de monitoreo, convirtiendo el momento en un fenómeno más allá del ámbito deportivo.

🇲🇽⚽️ ¡El #Gol de Julian Quiñones vs 🇪🇨 #Ecuador acaba de ser registrado en varios sismógrafos de la #CDMX!



Así fue registrado en la estación RaspberryShake más cercana al Estadio Azteca, una sobresaliente señal artificial.



La descarga de euforia y grito en masas produjeron… pic.twitter.com/KlJPUfwGZJ — SASSLA (@SasslaMx) July 1, 2026

Más allá de lo anecdótico, el registro se suma a otros casos en los que celebraciones masivas en estadios han sido detectadas por equipos de monitoreo sísmico alrededor del mundo, evidenciando la magnitud emocional que puede alcanzar un evento mundialista.