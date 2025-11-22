Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'

A las puertas de una nueva Final de la Liga MX Femenil, Jennifer Hermoso, una de las estrellas de Tigres, que busca ganar su sexto título, sentenció que nunca deben dar por muerto a su equipo, pues cuenta con una "fuerza imparable" para salir adelante de cualquier cosa.

Esto se debe a que durante el partido de Ida, las regias estuvieron abajo en el marcador por tres goles al medio tiempo, sin embargo, lograron reponerse y empatar una serie que parecía loquidada.

"Cuando estás 3-0 abajo en una final te dan por muerto, pero Tigres resurgió como ave fénix, es una de las características de este equipo; por más mal que vayan las cosas tenemos una fuerza imparable dentro que nos hace resurgir y ahora tenemos todo para con nuestra gente ir por este campeonato", subrayó la exjugadora del Barcelona.

Además, recordó el motivo por el que llegó a Tigres Femenil: ganar títulos, algo que ha sido una constante en toda su carrera, donde ganó prácticamente todos los campeonatos que se le pusieron enfrente, aunque la Liga MX se le sigue negando a la española.

"Desde que llegué a México siempre ha querido ser campeona. Sé que estoy en el lugar indicado para ello, en el equipo más grande. Jugué una con Pachuca contra América que perdimos, el año pasado con Tigres perdimos con Monterrey; ahora es distinto porque cerramos en casa con nuestra gente. Aquí en Tigres las finales se ganan. He jugado dos y espero que ésta sea la vencida", puntualizó.

Comentarios