Cerrar X
Jennifer_Hermoso_fe7f77143f
Deportes

Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'

Además, recordó el motivo por el que llegó a Tigres Femenil: ganar títulos, algo que ha sido una constante en su carrera, en la que conquistó todo

  • 22
  • Noviembre
    2025

A las puertas de una nueva Final de la Liga MX Femenil, Jennifer Hermoso, una de las estrellas de Tigres, que busca ganar su sexto título, sentenció que nunca deben dar por muerto a su equipo, pues cuenta con una "fuerza imparable" para salir adelante de cualquier cosa.

Esto se debe a que durante el partido de Ida, las regias estuvieron abajo en el marcador por tres goles al medio tiempo, sin embargo, lograron reponerse y empatar una serie que parecía loquidada.

"Cuando estás 3-0 abajo en una final te dan por muerto, pero Tigres resurgió como ave fénix, es una de las características de este equipo; por más mal que vayan las cosas tenemos una fuerza imparable dentro que nos hace resurgir y ahora tenemos todo para con nuestra gente ir por este campeonato", subrayó la exjugadora del Barcelona.

Además, recordó el motivo por el que llegó a Tigres Femenil: ganar títulos, algo que ha sido una constante en toda su carrera, donde ganó prácticamente todos los campeonatos que se le pusieron enfrente, aunque la Liga MX se le sigue negando a la española.

"Desde que llegué a México siempre ha querido ser campeona. Sé que estoy en el lugar indicado para ello, en el equipo más grande. Jugué una con Pachuca contra América que perdimos, el año pasado con Tigres perdimos con Monterrey; ahora es distinto porque cerramos en casa con nuestra gente. Aquí en Tigres las finales se ganan. He jugado dos y espero que ésta sea la vencida", puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
Tigres_3e6b439499
¡Lo trae de hijo! Tigres tiene 60% de efectividad contra Xolos
Whats_App_Image_2025_11_21_at_10_54_58_PM_1acfdc738f
¡Habrá Clásico! Auténticos Tigres jugará la Final de la ONEFA
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_78_a7e81faa25
Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial
INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×