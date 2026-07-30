Prensa italiana afirma que sus representantes exploran alternativas para su futuro, mientras Lazio, Fiorentina y Porto siguen su situación de cerca

Inicio / Deportes / Futuro de Santiago Giménez estaría fuera de Milán o en Portugal

El futuro de Santiago Giménez con el AC Milan permanece en duda a pocos días del inicio de la temporada 2026-2027 de la Serie A, luego de que medios italianos reportaran que el delantero mexicano podría cambiar de equipo durante el mercado de fichajes.

De acuerdo con reportes de la prensa italiana, los representantes del atacante ya exploran alternativas para definir su futuro, mientras Lazio, Fiorentina y Porto figuran entre los clubes que siguen de cerca su situación.

La incertidumbre aumentó después de que el nombre del exjugador de Cruz Azul no apareciera en la convocatoria del conjunto rossonero para la gira de pretemporada.

Lazio, Fiorentina y Porto siguen su situación

Según CalcioMercato, el entorno del delantero trabaja en encontrar un nuevo destino, con varios equipos interesados en incorporarlo antes del cierre del mercado.

Entre ellos aparece la Lazio, cuyo cuerpo técnico analiza opciones para reforzar el ataque de cara al nuevo torneo.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport señaló que el entrenador Gennaro Gattuso considera a Giménez como una de las alternativas para fortalecer la ofensiva del club capitalino.

La Fiorentina también mantiene al mexicano entre los candidatos para apuntalar su plantel, mientras que el Porto sigue atento a la evolución de las negociaciones y podría incorporarse a la puja si las condiciones económicas resultan favorables.

Lesión frenó su adaptación en Italia

Durante el verano, Santiago Giménez sufrió una lesión en el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, situación que afectó su preparación con el Milan y lo mantuvo fuera de actividad durante parte de la pretemporada.

Tras completar su proceso de recuperación, el atacante volvió a entrenar con el conjunto rossonero, aunque su situación deportiva continúa sin definirse.

Mercado de fichajes definirá su futuro

La posibilidad de incorporarse a otro club de la Serie A para tener mayor continuidad, o de regresar a competiciones europeas con el Porto, aparece como una de las opciones que se analizan para el delantero mexicano.

Hasta el momento, el AC Milan no ha informado de manera oficial sobre una posible salida de Santiago Giménez, por lo que su futuro dependerá de las negociaciones que puedan concretarse durante el actual periodo de transferencias.