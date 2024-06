Albania anotó el gol más rápido en la historia de la Euro

La Eurocopa 2024 comenzó con sorpresas y emociones en el Grupo B, donde Italia, campeón defensor, se vio sorprendido por Albania en un emocionante partido en el Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund.

En un arranque vertiginoso, Nedim Bajrami de Albania marcó el gol más rápido en la historia de la Eurocopa, a solo 23 segundos de iniciado el encuentro, dejando atónitos a los italianos.

El centrocampista Federico Dimarco intentó reactivar el juego italiano con un pase a su compañero Alessandro Bastoni, pero un error en la comunicación permitió a Bajrami aprovechar la oportunidad y anotar el primer gol del partido.

Este gol récord superó ampliamente a marcas anteriores, como el logrado por Dmitri Kirichenko en 2004 contra Grecia.

A pesar del gol tempranero de Albania, Italia logró reaccionar rápidamente con Bastoni igualando el marcador a los 11 minutos y Nicolò Barella adelantando a su equipo 2-1 a los 16 minutos.

Este resultado se mantuvo hasta el final del partido, demostrando la determinación y capacidad de reacción del equipo italiano.

