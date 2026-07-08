Alexia Putellas deja Barcelona y ficha por London City Lionesses

Tras salir del conjunto de Barcelona, la dos veces ganadora del Balón de Oro fue anunciada como refuerzo del London City Lionesses de la Women’s Super League

La etapa de Alexia Putellas en el FC Barcelona quedó atrás. Después de cerrar uno de los ciclos más exitosos en la historia del futbol femenino, la mediocampista española fue presentada oficialmente como nueva jugadora del London City Lionesses, equipo que competirá en la Women’s Super League de Inglaterra.

La llegada de la internacional española pone fin a semanas de especulación sobre su futuro, luego de que se conociera que contaba con ofertas de distintos clubes de México y Estados Unidos, sin embargo, la futbolista de 32 años optó por continuar su carrera en el futbol inglés.

London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d'Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵



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Un adiós histórico al Barcelona

Putellas anunció su salida del conjunto blaugrana a finales de mayo, cerrando una trayectoria que la convirtió en una de las máximas leyendas del club.

Durante su paso por el Barcelona disputó 507 partidos oficiales, marcó 232 goles y conquistó 38 títulos, cifras que la colocan entre las futbolistas más importantes en la historia de la institución catalana.

Además de sus éxitos colectivos, la española construyó una carrera repleta de reconocimientos individuales, destacando sus dos Balones de Oro y su papel clave en la conquista de múltiples títulos de la UEFA Women's Champions League.

Un fichaje que ilusiona a Londres

El London City Lionesses confirmó este miércoles la incorporación de la mediocampista, considerada una de las figuras más influyentes del futbol femenino de la última década.

De acuerdo con la información, Putellas firmó un contrato por tres años y se convertirá en la futbolista mejor remunerada de la historia del club.

En el anuncio oficial, la institución destacó el impacto que puede generar la llegada de una jugadora de su trayectoria.

"Putellas, una de las futbolistas más laureadas de la historia, campeona del mundo, dos veces ganadora del Balón de Oro y multicampeona de Europa, aportará experiencia, liderazgo y una mentalidad ganadora al equipo", señaló el club.

"Quiero dejar mi huella"; Putellas

Tras hacerse oficial su incorporación, Putellas expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa lejos de Barcelona y asumir un nuevo desafío en Inglaterra.

La mediocampista aseguró que la visión deportiva del club fue determinante para tomar la decisión y dejó claro que llega con la intención de pelear por campeonatos.