Alexia Putellas rechaza dichos machistas de 'Chicharito'

Durante una visita a la capital mexicana, Alexia Putellas, referente del fútbol femenino mundial, expresó su rechazo a las declaraciones hechas por Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien recientemente difundió mensajes en redes sociales con marcado contenido machista.

“No estoy de acuerdo con esa frase. Seas hombre o mujer, eres libre de elegir lo que te hace sentir cómodo y por lo que puedes pelear”, dijo la campeona del FC Barcelona en una rueda de prensa.

'Chicharito', en el centro de la polémica

Hernández, exjugador del Real Madrid y la selección mexicana, ha utilizado su cuenta de TikTok para difundir estereotipos de género que han provocado indignación en diversos sectores.

En una de sus publicaciones, Chicharito escribió:

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es hacerlas feliz”.

Los mensajes provocaron el repudio de figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, además de una sanción económica impuesta por la Federación Mexicana de Futbol.

Putellas impulsa igualdad y fútbol para niñas

La dos veces ganadora del Balón de Oro llegó a México para inaugurar una cancha de futbol y presentar los proyectos de su fundación Eleven, que busca empoderar a niñas de entre 6 y 18 años mediante el deporte.

“Estas inversiones solo mejoran el fútbol femenino. Basta ver cómo ha evolucionado en los últimos cuatro años”, apuntó.

“Aprendí más perdiendo que ganando”

En su mensaje a jóvenes futbolistas, Putellas también reflexionó sobre el valor de la derrota:

“Ganar no es lo normal. He aprendido a valorar lo que es ganar cuando lo haces, pero en las derrotas es donde más he podido crecer”.

