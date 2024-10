Alonso llegará tarde al GP de Brasil por una infección intestinal

Fernando Alonso llegará tarde al Gran Premio de Brasil de este fin de semana tras recibir tratamiento en Europa por una infección intestinal, informó el miércoles la escudería Aston Martin.

El equipo de Fórmula Uno indicó que el piloto español de 43 años se perderá las actividades con la prensa el jueves, pero estará listo para competir en Interlagos.

Alonso, campeón de F1 en dos ocasiones, se había enfermado en la antesala del Gran Premio de México el fin de semana pasado, según la escudería.

“Regresó a Europa para recibir más tratamiento de un especialista”, reza el comunicado de Aston Martin. “El día extra de tratamiento ha retrasado sus planes de viaje a Brasil, pero asegura que estará listo para las carreras de este fin de semana”.

Fernando will miss his media day activities in Brazil. Fernando had suffered with an intestinal infection in the lead up to the Mexico City Grand Prix.



He returned to Europe to receive further treatment from a specialist. The extra day of treatment has delayed his travel plans… pic.twitter.com/ulaPMX6uhn