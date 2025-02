Analiza FIA traer de regreso los motores V10 a la Fórmula 1

Bien dicen que la nostalgia está de moda, incluso en organizaciones enormes como la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que buscando aumentar las audiencias atrayendo nuevos fanáticos y llamando de regreso a muchos más, considera traer de regreso los míticos motores V10 a la Fórmula 1.

Esto no es un invento que surgió en las redes sociales, al contrario, es una declaración hecha por el propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Eso sí, la posibilidad tiene "truco", pues este retorno se daría solo si estos son impulsados por "combustible sostenible".

