Amanda Serrano descarta retiro con la mira en romper récord de KO

Amanda Serrano descartó este miércoles retirarse pronto del boxeo debido a que busca romper el récord de nocauts femenil.

Durante una rueda de prensa en San Juan, la boxeadora puertorriqueña aseguró que anunciaría de manera pública cuando llegue a decidir retirarse del ring.

"Ustedes van a saber cuándo será mi última. Lo que aseguro es que mi última pelea será aquí, en Puerto Rico. En mi próxima pelea puedo romper la marca, pero no creo que sea la última. Siento que viene pronto, porque ya llevo muchos años en el deporte y lo que quiero es disfrutarme de los campeones en el futuro", añadió.

Serrano, de 37 años, coqueteó con su retiro durante dos años, pero lo estuvo postergando con el objetivo de romper el récord de nocauts. Sin embargo, se encuentra cerca después de vencer en el segundo asalto a la alemana Cheyenne Hanson.

No obstante, la peso pluma de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo afirmó sentirse físicamente "mejor ahora" que en años anteriores, por lo que aún cuenta con la energía de seguir peleando.

Amanda Serrano se siente mejor ahora con la presión de romper récord

Admitió que se siente "mejor ahora" porque ya no carga con la presión de romper el número de nocauts, pues al menos ya lo comparte con Martin, y tampoco ser la estelar en las carteleras, y así se disfruta más el deporte; observa el potencial del boxeo femenino y las oportunidades que tienen las mujeres.

La cartelera estará compuesta por 13 combates oficiales, representando categorías infantiles, juveniles y élite.

Para Serrano, "lo más difícil, pero a la vez, lo más fácil" es ser un modelo a seguir para dichas boxeadoras, "porque siempre tengo que estar segura de hacer las cosas bien y abrirles las puertas a estas chicas".

"Lo que quiero es seguir inspirando a estas jóvenes y saber que pueden lograr lo que quieran si se lo proponen y lo trabajan fuerte. Nosotras tenemos el poder de lograr todo", abundó.

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