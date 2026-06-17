Amanda Seyfried revela amenazas tras polémica con Charlie Kirk

La actriz afirmó que necesitó protección privada tras las reacciones generadas por sus comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk

La actriz Amanda Seyfried aseguró que tuvo que contratar un guardaespaldas después de la controversia que generaron sus comentarios sobre Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, tras el asesinato del activista conservador ocurrido el año pasado.

En una entrevista, la actriz explicó que la reacción en redes sociales la hizo enfrentar un ambiente de hostilidad que incluso la obligó a reforzar su seguridad personal.

Seyfried afirmó que considera legítimo expresar sus opiniones siempre que no se haga con crueldad, aunque reconoció que la experiencia le permitió conocer de cerca el nivel de agresividad que pueden generar los debates públicos.

La actriz sostuvo que desea que sus hijos crezcan en un entorno donde puedan expresar libremente sus ideas, siempre que estas no resulten dañinas para otras personas.

Recordó que la necesidad de contar con un guardaespaldas durante un viaje le hizo dimensionar el impacto que tuvo la polémica y calificó la situación como algo difícil de asimilar.

El origen de la controversia

Charlie Kirk, activista conservador de 31 años, murió tras recibir un disparo durante una conferencia universitaria celebrada en Utah el 10 de septiembre.

Poco después de conocerse el crimen, Seyfried publicó en redes sociales un mensaje en el que calificó a Kirk como una persona "odiosa".

La expresión provocó críticas de numerosos usuarios conservadores, quienes interpretaron que la actriz justificaba el asesinato.

Ante la controversia, Seyfried difundió un nuevo mensaje para aclarar su postura. En él explicó que rechazaba las expresiones de misoginia y racismo que atribuía al activista, pero subrayó que el homicidio era un acto perturbador e injustificable.

Asimismo, lamentó la violencia armada en Estados Unidos y expresó que ninguna persona debería ser víctima de ese tipo de ataques.

Meses después, durante una entrevista con Who What Wear, la actriz reiteró que no se arrepentía de haber calificado a Kirk de esa manera.

Sostuvo que su comentario estaba basado en declaraciones y hechos públicos, y defendió nuevamente su derecho a expresar una opinión. También explicó que utilizó sus redes sociales para recuperar su versión de los hechos después de considerar que sus palabras habían sido descontextualizadas y tergiversadas.