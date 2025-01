Anuncian primer partido de la NFL en España; se jugará en Madrid

Los Dolphins de Miami serán protagonistas en el primer partido de temporada regular de la NFL en España cuando la capital Madrid albergue un encuentro la próxima temporada en el icónico estadio Santiago Bernabéu, anunció la liga este viernes.

Los Dolphins serán el equipo “local” en el recinto del Real Madrid, que cuenta con un césped retráctil que facilita la instalación de un campo que puede ser utilizado para el fútbol americano. Tiene una capacidad para poco más de 78,000 espectadores.

“Estamos emocionados de jugar el primer partido inaugural de la NFL en España, un país de rica historia, tradición y pasión y hogar de una vibrante base de aficionados de los Dolphins”, dijo Tom Garfinkel, vicepresidente, presidente y CEO de los Dolphins.

La fecha del partido y el oponente de Miami se anunciarán esta primavera boreal.

Los Dolphins y los Bears de Chicago tienen derechos de mercadotecnia en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga, que permite a los equipos realizar eventos y firmar acuerdos comerciales en esos lugares.

¡Nos vemos en Madrid! 🇪🇸



We will be hosting the NFL’s first game in Madrid next season. pic.twitter.com/vfBltXlzkR