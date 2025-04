La 'nueva' de las preventas: ahora le incumplen ¡a los brokers!

Aparte de que les incumplen a sus clientes al retrasarles durante años la entrega de departamentos o dárselos sin el equipamiento acordado, las desarrolladoras inmobiliarias también están quedando mal con sus propios brokers, porque ahora no les pagan sus comisiones de venta.

Los adeudos, según denunciaron algunos de ellos a El Horizonte, en algunos casos datan desde 2023 y van desde los $45,000 pesos hasta más de medio millón de pesos.

Y es que, según los brokers, ya se cumplieron las etapas que son necesarias para cubrirles sus pagos, pero los encargados ya no los reciben ni les toman las llamadas, por eso analizan tomar medidas legales.

Tal es el caso de empresas como IDEI, en cuyas empresas, según afectados, hay decenas de casos.

Estos incumplimientos de pagos a brokers se suman a las múltiples quejas que hay contra las preventas de departamentos, pues las empresas suelen retrasar la entrega de los mismos, no respetan acuerdos como entregarlos equipados e incluso cancelan unilateralmente las ventas, aunque los clientes ya hayan pagado gran parte del costo.

Según los vendedores, en el mundo inmobiliario las empresas suelen pagar a sus brokers una comisión del 3.5% del costo de los departamentos: el 80% se entrega cuando se amarra la venta y el cliente paga por lo menos el 12% del precio, y el restante 20% cuando se entrega el inmueble.

Afectados por este tipo de casos han hecho grupos de WhatsApp donde hay hasta 20 miembros, en los que se ponen de acuerdo para tomar medidas legales.

Ejemplo de un caso es el de una vendedora de departamentos de Torre Novus, que era de IDEI y ahora pertenece al Grupo DAGS, de Gus Marcos. Hay adeudos por ventas que iniciaron en 2023 y terminaron el año pasado que llegan a medio millón de pesos.

“A mí deben una factura completa de Novus por una venta que se cerró cuando el cliente pagó el 12% que se completó en septiembre del año pasado, y se supone que ya deberían de haberme pagado la factura, pero no me la han pagado, y nos deben el 20% de todas las facturas del 2023 y del 2024 que no me han pagado”, dijo una vendedora de departamentos de Torre Novus.

En este caso de Torre Novus, los departamentos debían entregarse el año pasado, pero debido al cambio de propietarios, la entrega se retrasó. Sin embargo, la mayoría de los clientes ya pagó la totalidad de los departamentos y, aun así, se han entregado las comisiones acordadas con los brokers.

“El 80% te lo pagaban recién firmada la oferta de compra, claro que se tardaban 1,000 años en pagarnos. El 20% es cuando ya se entrega el departamento; ahorita nos deben el 20% a todos sus asesores. Ahorita se está peleando por la factura del 20% de todo lo que se vendió, pues ellos ya cobraron”, indicó la vendedora que pidió omitir su nombre.

Les cambian de agente

Los principales obstáculos a los que se han tenido que enfrentar los brokers para poder cobrar el dinero que ya han ganado son que el contacto de las empresas está en constante cambio o resulta que ya no trabaja con la empresa, pero les facilita un nuevo contacto que da la misma excusa.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios